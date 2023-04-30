3 yıllık ilişkinin ardından 2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun evliliği, geçtiğimiz günlerde Doğulu’nun eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmesinin ardından sıkıntıya girdiği iddia edilmişti.

İhanet söylemlerine aldırış etmeyen Neslihan Atagül’ün boşanmak için adım atacağı düşünülürken, ikili el ele Azerbaycan’a uçtu.

O günden bu yana sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Neslihan Atagül birlikte gittikleri Azerbaycan’dan paylaşım yaptı. Ayna karşısında verdiği pozunu siyah beyaz filtre ile paylaşan Atagül, Haydar Aliyev Kültür Merkezi’nde paylaşımının devamına ekledi. Sosyal medyada paylaşılan bazı karelerde, ikilinin çıktıkları seyahatte de oldukça mutlu oldukları dikkat çekti.