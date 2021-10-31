Serpil Benay: İbrahim Tatlıses’in istismarına uğradım

Şarkıcı Serpil Benay Uçankuş TV’de yayınlanan Cumartesi Magazin’in konuğu oldu. Benay’ın canlı yayında yaptığı samimi itiraflar dikkat çekti.

Şarkıcı Benay’ın, İbrahim Tatlıses’in istismarına uğradığını iddia etmesi çok konuşulacak.

“O da benim bitişim oldu”

Benay, “Cinsel istismara uğradın mı?” sorusu üzerine, “25-30 yıl önce İbrahim Tatlıses’in istismarına maruz kaldım. Bu olaydan sonra kariyerim bitti. İsmim öne çıksın diye yapmıyorum bunu. Benim böyle şeylere ihtiyacım yok. Öyle bir şey yaşandığı için erkek arkadaşım ayaklandı. O zaman bir sürü olaylar oldu. O da benim bitişim oldu. Tam bitirdiler beni” dedi.

İbrahim Tatlıses’in mağdurları ile 5 sene program yapılır

Dans sanatçısı Leyla Adalı’nın da İbrahim Tatlıses’le ilgili taciz iddialarının hatırlatılması sonrası Benay şöyle devam etti,

“Böyle şeyler bana çok geliyor. Benim yaşadığım bunlar hepsi aynı şeyler işte. Gazino kulisler ve televizyonlarda herkes aynı şeyleri yaşıyor. İbrahim Tatlıses’in mağdurlarını çağırırsa burada 5 sene her gün program yaparsın. Bazı insanlar utanıyor. Ben de utanıyordum ama sonra ben ne yaptım da utanıyım ki dedim. Ya da Leyla Adalı niye utansın ki?”