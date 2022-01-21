Tek kişilik tiyatro gösterisi için Malatya’ya gelen ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, havaalanına inen uçağa giren polisler tarafından gözaltına alındı. Hakkında bir davayla ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu belirtilen ünlü oyuncu Midyat’ın kendisini uçaktan alan polisler tarafından adliyeye götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Sermiyan Midyat, daha sonra konuya ilişkin olarak Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Dostlar, uçakta beni görüp de hayal kuran bir işgüzar dedikodusuyla haber yapan araştırmayıcı gazeteler gözaltına alındığımı yazmış. Merak buyurmayın, gayet göz önündeyim. Harç parası yatmamış vergi dairesine, asayiş berkemal. Akşama Sermiyan Midnight ile gülüşmek üzere Malatya.”