Ünlü oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşıp sonrasında sildiği iç çamaşırlı pozu hakkında konuştu.

Cihangir’de bir mekanda görüntülenen oyuncu Serkay Tütüncü, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Çekimleri devam eden ‘Hayaller ve Hayatlar‘ dizisinde rol alan ünlü oyuncu, “Şu an benim sahnelerim az olduğu için bu boşluğu bolca spor yaparak değerlendiriyorum. Sporu çok aksattım çünkü yazın fazla partiledik, biraz saldım ama kışa hazırım” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabında paylaştığı pozu sonradan silmesi üzerine takipçileri fotoğrafı yanlışlıkla attığı için sildiğini düşünmüştü. Konu hakkında konuşan Serkay Tütüncü, “Arkadaşlarım beğendi ama sonra abartı olduğunu gördüm, nü falan değildi birilerine gönderip yanlışlıkla da paylaşmadım bu arada, abartı bulduğum için sildim.” açıklamasında bulundu.