2011 yılında yayınlanmaya başlayan ve uzun süre ekranların en sevilen dizilerinden biri olarak kalan Leyla ile Mecnun’da İsmail karakteriyle hafızalarda yer edinen Serkan Keskin, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

Sahilde sabah yürüyüşü yapan Keskin, verdiği kilolarla dikkat çekti. Hayatından sporu eksik etmeyen ve düzenli olarak yürüyüş yaptığını belirten ünlü oyuncu, “Epey kilo vermişsiniz” diyen muhabirlere “Emeğimin karşılığını alıyorum” diyerek cevap verdikten sonra yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.