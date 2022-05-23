Yazın gelmesi ile beraber kışın alınan kiloları vermek isteyenler, hem yaza fit bir şekilde gireyim hem de sıcak günlerde serinleyeyim diyenler için lezzetli ve etkili 3 detox çayı tarifi
1-Portakal, Havuç, Elma detox çayı:
c vitaminin turuncu enerjisiyle harmanlanan detox çayı portakal, havuç, elma
Yapımı: Bir kişi için bir adet yeşil elma iki adet havuç ve 1 adet portakalı dilimleyip blenderda öğüttükten sonra buz küplerinin olduğu bir bardağa alın işte serinletici detox çayınız hazır.
2- Nar, limon, nane detox çayı:
Kırmızının tutkulu enerjisi içinde kaybolmak isteyenlerin gözde detoxu
Yapımı: Bir adet nar ayıklanır ve ayıklandıktan sonra suyu çıkartılan nar istenen miktarda su ile birlikte üzerine eklenen nane ve limon dilimleri ile buz dolu bardağa alınır ve afiyetle içilir.
3-limon ,yeşil çay, soda, nane detox çayı:
Son olarak da sizlere herkesin mutlaka duymuş olduğu detox deyince akla ilk gelen o çayın tarifini verelim.
Yapımı: Demlenen yeşil çay soğuduktan sonra bir kaba alınır ve içerisine bir adet maden suyu ilave edildikten sonra limon ve nane ile birlikte buz küplü bardağa alınarak afiyetle içilir.
Esma UÇAR