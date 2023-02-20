Binlerce can kaybı ve yaralanmaya neden olan Kahramanmaraş depreminin depremzedelerinden birisi de 46 yaşındaki Gülümser Akti oldu. Deprem felaketine Hatay’da yakalanan Gülümser Akti’nin “Hayatımın anlamı her şeyim eşimi kaybettim. Oyuncu Serhat Teoman gelmiş oğlumu melek gibi hastaneye uçurmuş. Oğlumun canını o kurtardı.” sözleri gündem olmuştu.

Serhat Teoman, yaşanan yanlış anlaşılmayı şu sözlerle düzeltti: “Depremzede Gülümser Hanım sanırım bir benzetme yaşadı o zor anlarda. Kurtaran kişiden Allah razı olsun. Gülümser Hanım ve oğlu ile birlikte tüm depremzedelere acil şifalar diliyorum.”

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