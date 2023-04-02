14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan 2023 Genel Seçimleri’nde milletvekilliği için bazı ünlü isimlerin aday olduğu açıklandı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu Serhat Özcan’ın partisinden milletvekili adayı olacağını söyleyerek kendisine teşekkürlerini sundu.

Baş, paylaştığı tweet’te “Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti. Gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Tiyatro ve sinema dünyamızın başarılı oyuncularından, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı duruşuyla da bildiğimiz sevgili Serhat Özcan adaylık teklifimizi kabul ederek hepimizi çok mutlu etti.

Gönülden teşekkür ediyorum.#TİPSenin @SuhaSerhat — Erkan BAŞ (@erkbas) April 1, 2023