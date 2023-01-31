Geçtiğimiz kasım ayında “Baş Belası” oyununun turnesinde ekibiyle birlikte trafik kazası geçiren Sergen Deveci, kazadan sonra tedavi gördüğü Amasya’daki hastaneden ambulans uçakla İstanbul’a getirtilip, ameliyat olmuştu. Sağlık durumu giderek iyiye giden Deveci, sosyal medya hesabından yardım almadan yürümeye başladığı anları paylaştı. Sevinçten göz yaşlarını tutamayan Deveci, paylaştığı videoya, Şebnem Ferah’ın seslendirdiği “Erkekler ağlamaz” şarkısını ekleyip “Bazen baştan başlamak“ notunu ekledi.
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