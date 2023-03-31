Ünlü oyuncu ve Youtuber Sergen Deveci, yaklaşık 5 ay süren tedaviden sonra Beşiktaş’ta gösteri düzenledi. Sahneye çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Deveci, tedavi sürecini anlatırken “Daha önce bunu sevgili İmparator İbrahim Tatlıses yaptı. Sahnelere çıktı ve keyif aldığı işi yaparak iyileşti. Ben neden yapamayayım diye düşündüm. Çok heyecanlıyım ama deneyeceğim şansımı. Daha uzun bir süreç olacak diye düşünüyordum ama olmadı iyi ki de olmadı. Bir şeylerin hızlı olması tetikliyor heyecanımı” ifadelerini kullandı.

“Zor kısmı geçti ancak çok zordu” diyen 31 yaşındaki oyuncu, “Ne olacağını bilmediğim bir süreçti. İnternetten açıp böyle olabilir gibi kendimi hazırlıyordum bu durumlara ama her şey olumlu gitti. İyi düşünmek cidden iyi etkiliyor. Umarım bu hastalıkla savaşan herkes için de iyi olur her şey. Hep beraber bir süreç geçirdik, çok da konuştuk bu süreçte kaza geçirdiğim arkadaşlarım ile. Çok da destekleri oldu bana” dedi.

Sahne hakkında kendisine yöneltilen bir soru üzerine Sergen Deveci, “Açık konuşmak gerekirse, bir şey geldi başıma. Bir süreçten geçtim ve tabii ki bununla ilgili söyleyecek birkaç bir şeyim olmalı bence. Başıma bir şey geldi ve bununla ilgili biraz şaka yapmak isterim yani. Amacım kimseyi kırmak, kimseyi rezil etmek veya yaşanılan bu süreci tiye almak değil. Bu da benim bir organım gibi. İyi şakalarım var” şeklinde konuştu.

Keyfi yerinde olduğu görülen Deveci’nin oyununu izlemeye gelenler arasında yakın arkadaşı Atakan Çelik de vardı.