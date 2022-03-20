Geçtiğimiz günlerde yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ilk kez yan yana görüntülenen Serenay Sarıkaya, dün akşam Nişantaşı’ndaydı

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre; Serenay Sarıkaya, dün akşam Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Bir reklam filmi için kamera karşısına geçen Sarıkaya, sabah 11.00’de girdiği fotoğraf çekimini akşam 20.00’de bitirdi.

İlk kez görüntülenmişlerdi

Geçtiğimiz günlerde ‘Alice Müzikali’ sonrası yaklaşık altı aydır aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen ile Emirgan’daki bir mekanda ilk kez yan yana görüntülenen Sarıkaya, neşeli halleriyle dikkat çekmişti.

“Çok yoruldum”

Serenay Sarıkaya, muhabirlerin “Umut Bey ile samimi davranışlarınız çok konuşuldu. Neler söylemek istersiniz?” sorusuna gülerek “Arkadaşlar gerçekten teşekkür ederim. Bugün çok yoruldum. Sonra konuşuruz.” yanıtını vermekle yetindi.

29 yaşındaki oyuncu, daha sonra oradan ayrılıp evinin yolunu tuttu.