Oyuncu Serenay Sarıkaya, otomobili ile evine giderken saldırıya uğradı. Arabası tekmelenen Sarıkaya’nın iyi olduğu polise giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.

Etiler’de oturduğu siteye girerken saldırıya uğradığı öne sürülen Serenay Sarıkaya’nın, iddiaya göre şoförünün kullandığı araca tekme atan bir genç küfürler savurdu. Ünlü oyuncu olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Sarıkaya’nın sevgilisi Umut Evirgen’in ünlü oyuncunun yanına koşup güvenliği için koruma ekibi görevlendirdiği iddia edildi.

Çok ağır küfürlerle saldırıya uğrayan Sarıkaya’nın şoförü durmak yerine direkt siteye giriş yaptı.

Şikayette bulundu

Habertürk’ten Tolga Aslan’ın haberine göre Sarıkaya, olay sonrasında ise Etiler Karakolu’na gidip şikayette bulundu. Saldırıda bulunan kişinin Serenay Sarıkaya’ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip taciz ettiği öne sürüldü.

Umut Evirgen koruma sağladı

Olayı duyan Umut Evirgen iddiaya göre soluğu Sarıkaya’nın yanında aldı ve dört kişilik bir koruma ekibini ünlü oyuncunun evinin kapısına konuşlandırdı.

Ünlü oyuncudan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.