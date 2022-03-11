Sevenlerinin karşısına yeni dizisi ile çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, kendisini takip eden ve geçtiğimiz aylarda arabasına saldıran T.D isimli takıntılı hayranından şikayetçi olmuştu. Olayın ardından Serenay Sarıkaya avukatı İsmail Filiz aracılığıyla mahkemeye başvurarak T.D hakkında koruma talebinde bulunmuştu. Talebi değerlendiren mahkeme, saldırganın iki ay süreyle uzaklaştırma almasına karar vermişti.

Ünlü oyuncunun şikayeti ardından takıntılı hayran, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alındı ve yaklaşık bir aydır gözetim altında tutulan şüphelinin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair rapor ortaya çıktı.