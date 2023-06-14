Yunanistan tatilinin ardından İstanbul’a dönen Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen muhabirlerle ayaküstü sohbet eden ünlü isim, “Geçtiğimiz günlerde tatildeydim. Yunanistan’a gittim. Deniz, kum, güneş… Şimdi çalışmaya başlayacağım” dedi.

Basın mensuplarının Sarıkaya’ya, Umut Evirgen’ın ayrıldıktan sonra kendisinin bir paylaşımına “Hak etti” yorumunu yapması hatırlatıldı. 30 yaşındaki oyuncu ise bu soruya “Eee… Ne var bunda?” demekle yetindi.