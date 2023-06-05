Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, kısa bir süre dinlendikten sonra yine Ay Yapım imzası taşıyan ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ isimli yapımın çekimlerine başlayacak. Netflix için hazırlanan projede Sarıkaya’ya 3 erkek oyuncu eşlik edecek.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Güzel oyuncu amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterini canlandıracak. Ömer, Cem ve Sarp karakterlerine ise sırayla Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Bertan Başaran hayat verecek.