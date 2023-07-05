‘Aile‘ dizisinin sezon finalini tamamlayan Serenay Sarıkaya, bir süreliğine tatil için çıktığı yolculuktan sonra yeni projeleri için İstanbul’a geri döndü. Havalimanında hayranlarıyla karşılaşan ünlü oyuncu, onlarla birlikte fotoğraf çektirmekten çekinmedi. Ancak, Sarıkaya’nın tercih ettiği tüylü yeşil terlikler alay konusu oldu.

Sıcak hava koşullarına rağmen yeşil tüylü terlikleri giyen oyuncunun ayakkabıları, “kopartılmış iplerin birleşimi gibi” şeklinde yorumlandı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan yeşil terliklerin değerinin ise tam 33 bin 795 TL olduğu öğrenildi.