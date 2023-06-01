Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz akşam Etiler’de objektiflere yansıdı. Eşi Başak Dizer ile beraber bir mekana giren Tatlıtuğ, “Harika bir sezon geçirdik, mutluyuz. Yeni sezonda yeniden görüşmek üzere” dedi.

Yakışıklı oyuncu ile Dizer’in mekana girmesinin ardından görüntülenen Serenay Sarıkaya da ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet etti. Sarıkaya, ‘Aile’ dizisi ile ilgili “Çok güzel bir sezon geçti. Gerçekten aile olduk. Bugün de beraber son bölümünü izleyeceğiz. Her şey yolunda. İkinci sezonda her şey aynı hızıyla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Dizinin 2. sezonunu sabırsızlıkla beklediğini ifade eden oyuncuya gergin göründüğü bazı sahneler sebebiyle “Normal hayatta da agresif biri misiniz?” sorusu yöneltildi. Sarıkaya ise cevap olarak “Çok gergin birisi olduğumu söyleyemem ya… Neşeli ve huzurlu birisiyim” dedi.

Tatlıtuğ ile karşılıklı rol alması çok beğenilen Sarıkaya, bu konu ile ilgili ise “Uzun zamandır birlikte çalışmak istediğim bir arkadaşımdı kendisi. Gayet uyumlu olduk ve anlaştık. Teşekkür ederim güzel yorumlar için” şeklinde konuştu.

30 yaşındaki oyuncu, yakın dostu ve ‘Alice’de birlikte rol aldığı Merve Dizdar’ın Cannes’dan ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülü ile dönmesi ile ilgili ise “İnanılmaz heyecanlandık ve gururlandık. Çok acayip bir duyguydu. Bu mutluluğu bize yaşattığı için kendimi şanslı hissediyorum. Onunla gurur duyuyoruz. Ondan daha çok kimseye yakışmazdı” ifadelerini kullandı.