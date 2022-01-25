Geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir şüphelinin saldırısı sonrası korku dolu anlar yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) paylaştı. Sarıkaya, önce saldırı anında neler hissettiğini yazdı, ardından kendisine yardımcı olan kadın polislere teşekkür etti. Oyuncunun son sözleri ise kadınlara uyarı niteliğinde oldu.

Sarıkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) kadınların mutlaka telefonlarına yüklemesi gerektiğini ifade etti.

Serenay Sarıkaya, paylaşımına şu notu düştü: