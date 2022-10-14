Arka koltuğunda oturduğu aracın camını açarak basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serenay Sarıkaya, yeni dizisi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, “Çekimlerimiz devam ediyor. Kısa bir ara verdik, o nedenle İstanbul’a geldim. Bu akşam da arkadaşlarımla Yemek yedim” dedi.

30 yaşındaki güzel oyuncuya, bir süre aşk yaşadığı Umut Evirgen ile ayrılması ve Evirgen’in meslektaşı Farah Zeynep Abdullah ile görüntülenmesi ile ilgili de sorular yöneltildi. Serenay Sarıkaya, “Bu konular hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek, aracıyla oradan uzaklaştı.