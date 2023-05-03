Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, tam 9 yılın ardından ‘Aile’ isimli dizisiyle ekranlara geri dönmüştü. Sarıkaya, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı yapımda ‘Devin’ isimli karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor.

Son olarak hayranlarının erken sezon finali karşısında üzüldüklerini bilen 30 yaşındaki oyuncu, dizi setinden yaptığı esprili paylaşım ile dikkat çekti.

Boynuna geçirdiği büyük bir simit ile selfie çeken Sarıkaya, o kareyi “Prodüksiyona simit seviyorum demişimdir” notuyla paylaştı.