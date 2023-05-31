Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un başrol olduğu Aile dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekrana gelecek. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım’ın imza attığı “Kimler Geldi, Kimler Geçti” adlı Netflix’te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Ece Yörenç’in yazdığı dizide Serenay Sarıkaya bir avukatlık ofisine bağlı çalışan Leyla rolüne hayat verecek. Günümüz ilişkilerini sorgulayan romantik komedi türündeki dizinin yönetmenliğini Serenay Sarıkaya’nın Şahmaran’da da beraber çalıştığı Bertan Başaran yapacak. Ömer, Sarp ve Cem adlı 3 erkek başrol oyuncusunun yer alacağı dizinin belli olan ilk erkek başrol oyuncusu Metin Akdülger oldu.