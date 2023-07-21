Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı “Aile” dizisiyle ekranlara geri dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dizisi sezon finalindeyken dijital bir platformda yayınlanacak olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimlerine başladı.

Son olarak tatil pozlarıyla çok konuşulan Sarıkaya, Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaştı. Serenay Sarıkaya, 4 fotoğrafını birleştirdiği bir kolaj yayınlayıp kutlama ve kalp emojileriyle 10 milyon takipçiye ulaşmanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giden Sarıkaya uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestirmişti. Ünlü ismin son hali takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bir çok takipçisi Serenay Sarıkaya’ya uzun saç yakıştığını savundu.