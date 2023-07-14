Oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi öncesi saçlarını kestirdi. Sarıkaya, yeni imajın da sosyal medya hesabından yayınladı. Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya, kısa bir yaz tatili yaptıktan sonra Netflix’te yayınlanacak olan “Kimler Geldi Kimler Geçti” dizisinin çekimleri için hazırlıklara başladı.

Tatil dönüşü yeni proje hazırlıklarına başlayan Sarıkaya, saçlarını kestirerek imaj değiştirdi. Uzun kullandığı saçlarını omuzlarına gelecek kadar kısa kestiren oyuncu, 9,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajını paylaştı.