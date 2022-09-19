‘Şahmeran’ adlı internet dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yaklaşık bir yıldır işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşıyordu. Birlikteliklerini gizleyip sessiz kalan çift, geçtiğimiz aylarda Umut Evirgen’in yaptığı açıklamayla ilişkilerini duyurmuşlardı. Umut Evirgen, “Evet, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyoruz” ifadelerini kullanarak ilişkilerini itiraf etmişti.

Son olarak Yunanistan’a tatile giden çiftin, ayrılık iddiaları gündeme geldi. İddialara göre ikili, yollarını ayırma kararı aldı. 2. Sayfa’nın haberine göre; Beraber Yunanistan’a aşk tatiline çıkan ünlü çiftten üzücü haber geldi. Sarıkaya yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Umut Evirgen’le ayrıldı. Serenay Sarıkaya’nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine “Yorulduk, yürütemedik” dediği iddia edildi.

İddiaların yanı sıra Umut Evirgen’in, sosyal medya hesabından Serenay Sarıkaya’yı hala takip ediyor olması ve birlikte oldukları fotoğrafı kaldırmaması dikkat çekti.

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