En son Medcezir dizisiyle televizyon seyircisinin karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, 8 yıl aradan sonra ekranlara geri dönüyor. İlerleyen günlerde Netflix üzerinden Şahmaran‘la karşımıza çıkacak olan başarılı oyuncu, bu yıl Alice Müzikali ile birlikte tam üç projeyle birden seyircisiyle olacak.

Ay Yapım’ın Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler gibi başarılı ve usta isimleri bir araya getirdiği yeni dizisi Aile’den ilk kareler yayınlandı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmasa da ilk gelen fotoğraflar bile seyirciyi heyecanlandırmaya yetti.

Senaryosunu daha önce ‘İlk ve Son’ dizisiyle çok konuşulan isim Hakan Bonomo‘nun ele aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Cem Tolunay’ın yer aldığı diziden gelen kareler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Tanınmış bir aile olan Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın (Kıvanç Tatlıtuğ), psikolog Devin’le (Serenay Sarıkaya) tanışması sonrası aile içerisinde oluşan olaylar, değişen dengeleri ele alan dizinin yayın tarihi heyecanla bekleniyor.

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