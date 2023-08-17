Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya‘nın başrolü paylaştığı ‘Aile’ dizisi, geçtiğimiz sezon reyting rekorları kırmıştı. Dizide Devin ve Aslan karakterlerine hayat veren ikilinin uyumu, seyircide de olumlu bir etki yaratmıştı.

Televizyon ekranının favori isimlerinden Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ, şimdi de reklam filminde bir araya gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eylül ayında dizinin ikinci sezon çekimlerine başlayacak olan ikili öncesinde yıllardır marka yüzü oldukları ünlü giyim markası ‘Mavi’ için buluşacak. Sarıkaya ve Tatlıtuğ, Beykoz ve Volkswagen Arena‘da reklam filminin çekimleri için kamera karşısına geçecek.

Geçtiğimiz günlerde bölüm başı ücretleriyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ, yeni sezonda ‘Aile’ dizisinden bölüm başı 1,5 milyon TL, Serenay Sarıkaya ise 1,2 milyon TL kazanacak.