Serenay Sarıkaya ve Kerem Bürsin’in Ayrılık Sebebi Ortaya Çıktı: İşte O İddia!

Uzun süre önce ayrılan Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya’yla ilgili iddialar gündeme oturdu.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa Serenay Sarıkaya-Kerem Bürsin ayrılığıyla ilgili şok edici iddialarda bulundu. Ayrılıktan yıllar sonra ortaya atılan iddialar herkesi şaşırttı.

Kerem Bürsin ayrılıktan uzun zaman sonra rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Tüm dünyada sevilen ve takip edilen Bürsin, İtalya’da da çok seviliyor ve kendisi hakkında sıkça haber yapılıyor.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya ayrılığını konu alan bir haber yaptı ve haberde oldukça şaşırtıcı iddialara yer verdi.

İpleri koparan istek

Haberde yer alan iddialara göre Bürsin, Sarıkaya’ya evlenme teklifi etmiş ve güzel oyuncu da bu teklifi kabul etmiş. Ancak evlilik için istediği tek şey Kerem Bürsin’i çileden çıkarmış.

İtalyan magazin sitesi Chiecosa’nın iddilarına göre Serenay Sarıkaya evlilik sözleşmesi istemiş ve bu isteği ikili arasındaki iplerin kopmasına sebep olmuş.

Çift bu olaydan sonra geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılmaya karar vererek yollarını ayırmışlar. Çift, o günden itibaren yan yana görüntülenmedi.