Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, aylar önce Rumeli Hisarı’ndaki bir restorandan çıktıktan sonra gece yarısı adının aşk iddialarına karıştığı Umut Evirgen’in aracında objektiflere takılmıştı.

Serenay Sarıkaya’nın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddiaları güzel oyuncu Serenay Sarıkaya’ya soruduluğunda, “Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia… Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım.” açıklamasını yaparak, dedikodulara son noktayı koymuştu.

İlk kez yan yana gözlerden uzakta yurtdışında tatil yapan çift hayranlarının gizli çekimiyle aşkın ilk belgelenmesi oldu.