Serenay Sarıkaya, son zamanlarda oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmüyor. Uzun yıllar sonra televizyon ekranlarına dönen genç oyuncu, ‘Aile’ dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor. Her hafta reyting rekorları kıran dizide, Sarıkaya ve Tatlıtuğ’un uyumu da adeta göz dolduruyor.

Tüm Türkiye’yi ekranlara kilitleyen dizi sezon finali yapınca dev kadro tatile çıktı. Dijitalde yayınlanacak ‘Kimler Geldi Kimler Geçti’ adlı projede de başrol oynayacak olan Serenay Sarıkaya, ‘Aile’nin yeni sezon çekimleri başlamadan önce tatil için rotayı Yunanistan’a çevirdi.

Burada her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncu, fiziği ile büyük beğeni topluyor. Son olarak yaptığı paylaşımda beyaz bikinisiyle dikkat çeken Sarıkaya, “Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor” notunu ekledi. Serenay Sarıkaya’nın muhteşem fiziğini takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

İşte o kareler: