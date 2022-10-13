Netflix’te yayınlanacak olan ‘Şahmaran’ adlı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozuyla adından söz ettirmeyi başardı.

Spor öncesi hazırlık yaptığı sırada eğitmeni ile birlikte çekilen fotoğrafını 9.3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınlayan Sarıkaya, makyajsız haliyle dikkat çekti. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun doğal hali, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.