Oyuncu Serenay Sarıkaya, reklam yüzü olduğu jean markasının lansmanında tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun ilginç stili sosyal medyayı ikiye böldü. 29 yaşındaki oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın 80’ler disko kültüründen ilham alan yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

Mavi kombiniyle kameralara poz veren, Serenay Sarıkaya’nın tarzını görenler Jennifer Lopez’e benzetti. Serenay Sarıkaya’nın tarzı takipçilerini ikiye böldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde Serenay Sarıkaya’nın tarzını beğenenler kadar beğenmeyenler de oldu. Ünlü oyuncunun jean markasının düzenlediği yaz partisinde dans ederek doyasıya eğlendiği görüldü.

İşte bazı yorumlar: