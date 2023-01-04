İddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü gerçekleştireceği Aile dizisi için set çekimleri hız kesmeden devam ediyor. İlk olarak, Tatlıtuğ’un partneri Özge Özpirinçci olacakken son anda yapım şirketi bu karardan vazgeçmişti. Tatlıtuğ’un partneri daha sonra Serenay Sarıkaya olmuştu.

Aile dizisi için kamera karşısına geçen ikilinin, setten bir fotoğrafı yayınlandı. Heyecanla beklenen bu dizinin İzmir sahnesinden gelen fotoğrafı dikkat çekti. Tatlıtuğ ile Sarıkaya’nın setteki görüntüleri hayranlarına daha da merak uyandırdı.

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