Serenay Sarıkaya rol aldığı Aile dizisinin sezon finali yapması, Alice Müzikali’nin ise bitmesinin ardından soluğu tatil rotalarında aldı. Yunanistan tatilinin ardından Bodrum’a giden Serenay Sarıkaya, konakladığı otelin plajında bir erkek arkadaşıyla sohbet ederken görüntülenmişti.

Biten tatilin ardından İstanbul için yola çıkan Serenay Sarıkaya, Milas – Bodrum Havalimanı’nda görüntülendi. Habertürk’te yer alan habere göre; gazetecilerin birlikte görüntülendiği erkek arkadaşının kim olduğu yönündeki sorusuna cevap veren oyuncu, “Güzel bir tatil yaptım, Yunanistan da Bodrum da çok keyifli geçti. Sektörden bir arkadaşım. Hayatımda kimse yok” şeklinde cevap verdi.