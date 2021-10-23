Serenay Sarıkaya için Prodüksiyon Şirketini Bastı

Serenay Sarıkaya’yla başrolü paylaşacağı söylenerek kandırıldığını söyleyen adam, oyuncuların araçlarına zarar verdi ve etrafa ölüm tehditleri savurdu.

tv100’den Levent Albayrak’ın haberine göre; Tayfur D. isimli şahıs Serenay Sarıkaya, Bergüzar Korel, Ezgi Mola, Erkan Can gibi birçok ünlü ismin danışmanlığını yapan şirketin Beşiktaş’taki ofisini bastı.

Etrafa saldırdı

Etrafa küfür ve hakaretler yağdıran 25 yaşındaki Tayfur D., Serenay Sarıkaya ile başrol oynayacağı söylenerek kandırıldığını ve Sarıkaya’yla görüşmek istediğini ifade etti. Kimse dışarı çıkmayınca sinirlenen Tayfur D., eline bir metrelik demir bir küllük aldı ve etrafına saldırdı. Bahçede park halinde olan oyuncuların arabalarına zarar verdi.

Serbest bırakıldı

Şirketin camlarını kırarak ölüm tehditlerinde bulunan şahıs, ihbar edildikten kısa süre sonra olay yerine giden polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Karakolda ifade veren Tayfur D., kendisine Medcezir dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrol sözü verildiğini ama kendisini aramadıklarını ifade etti. Mahkemeye çıkartılan şahıs, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.