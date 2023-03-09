Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı ‘Aile’ dizisiyle izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz gün Nişantaşı’ndaydı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanının bulunduğu bir binadan çıkarken objektiflere yansıyan güzel oyuncu, karşısında gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Sarıkaya, muayenenin kapısına kadar yanaşan aracına doğru yöneldi. Afet bölgesine yapılan yardımlara destek olan 30 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ‘Daha sonra konuşuruz” yanıtını verdi.