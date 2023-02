10 ili etkileyen ve tüm Türkiye’yi hüzne boğan depremin etkisi hâlâ devam ediyor. Deprem felaketinden sonra vatandaşlar ve ünlü isimler birlik olup depremzedelere yardım için kısa sürede harekete geçtiler.

Deprem sonrasında üzgün hissettiğini dile getiren ve sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serenay Sarıkaya, “İki koca gün çaresizlikle geçti. Söylenecek söz bitti. Her şey anlamını yitirdi. Acı ve çaresizlik büyük olunca, öfke de bir o kadar büyük oluyor. Anlıyorum… Ben de böyle hissediyorum… Hepimiz çok üzgün, yorgun ve öfkeliyiz. İnsan elinden bir şey gelmeyince nereye saldıracağını şaşırıyor. Tam da şu an her zamankinden daha çok birlik olma zamanı.” sözleriyle duygularını ifade etti.

İlginizi çekebilir: