Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ‘u buluşturan Aile dizisi, bu akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Psikolog Devin karakterine hayat verecek olan Sarıkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sekiz yıl sonra televizyon ekranlarına dönecek olmasının heyecanını sevenleriyle paylaştı.

“Hiçbir zaman kanıksayamayacağımız, normalin hiçbir şey ifade etmediği, çok da iyi hissetmediğimiz bu dönemde hayata kaldığı yerden devam etmek, üretmek, çalışmak için dahi motivasyon bulmak çok zor. Bunu çevremdeki herkeste, tüm ekip arkadaşlarımda görüyor ve yaşıyorum. Bir yandan bunca yıl sonra televizyona dönmenin buruk heyecanı ve biraz da korkusu var içimde. Hem de böylesine güzel, özel bir işle…

Aile bana, bize iyi geldi. Dilerim sizlere de bir nebze iyi gelir. Tüm yanlış sevilmiş yalnız çocuklara…

AİLE’mize hoş geldiniz…”

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