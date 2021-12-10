Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz akşam bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. Bir süredir yeni projesi ‘Şahmeran‘ dizisinin çekimleri için Adana‘da bulunan ünlü oyuncu, bir günlük arasında İstanbul‘a geldi. Rumeli Hisarı‘ndaki bir balıkçıda arkadaşlarıyla yemek yiyen Sarıkaya, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Burak Deniz‘le başrollerini paylaştığı ‘Şahmeran‘ dizisinin çekimlerinin iyi gittiğini söyleyen başarılı oyuncu, “Her şey çok güzel gidiyor. Adana’yı çok sevdim, çok alıştım. Burak’la ile iyi anlaşıyoruz” dedi. Ay sonunda dizinin ilk sezon çekimlerinin biteceğini söyleyen Sarıkaya, oynadığı karakterle ilgili konuşmanın henüz erken olduğunu söyledi.

Serenay Sarıkaya‘ya iş insanı Umut Evirgen‘in geçtiğimiz haftalarda yaptığı aşk itirafı hatırlatıldı. Konuyla ilgili yorum yapmayan Sarıkaya, muhabirlere teşekkür ettikten sonra, aracına binerek evinin yolunu tuttu.