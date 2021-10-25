Seren Serengil’in bekaret itirafı gündem oldu!

Eski şarkıcı yeni sunucu Seren Serengil TGRT’de Yeşim Salkım’ın sunduğu Şeffaf Masa programında yaptığı “Zina suç olmalı” sözleri, yıllar önce yaptığı ‘bekaret’ açıklaması sosyal medyada tekrar gündeme geldi.

‘Zina yeniden suç olmalı’

Seren Serengil program sırasında yaptığı, “Zina suç olmalı, ben öyle düşünüyorum. Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması” sözleri sosyal medyada tartışma konusu oldu.. Serengil, sözlerinin tartışma yaratmasının ardından kişisel instagram hesabından da tartışma yaratan o açıklamalarına devam etti.

Kendi programında da evli adamlarla birlikte olan kadınlara tepki gösteren Serengil “Zina yeniden suç olmalı” dedi.

Seren Serengil’in bekaret itirafı

İşte Seren Serengil’in yıllar önce yaptığı ‘bekaret’ itirafı;

Seren Serengil kendisine yöneltilen “Bakire misin?” sorusuna, “Hayır, bakire değilim… Yıllar önce bekaretimi kaybettim… İsmini veremem çok ayıp olur. Ünlü birisi, çevresinde de bir yığın kadınlar vardır. Annem iki yıl sonra duydu, ‘İyi halt ettin değil mi! Yakışıyor mu sana?’ dedi, kızdı.

“İlk cinselliği yaşamam isyandı”

Oysa annem de biliyor ki, Türkiye’de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce seks yapmaya başlıyor. Bende bu gecikti bile. Ama annem beni hiçbir zaman büyümüş olarak görmedi. Ve bu yüzden de cinselliği de seksi de annemle konuşamadım. Zaten beni büyümemiş gördüğü için ona bir isyandı ilk cinselliği yaşamam” ifadelerini kullanmıştı.