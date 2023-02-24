Sosyal medya hesabından üzücü haberi takipçileriyle paylaşan Seren Serengil, yıllardır birlikte çalıştığı menajerini ve arkadaşını kaybetmenin kendisine yaşattığı acıyı şu sözlerle dile getirdi:

“Canımın içi, Hayatımmm neşe kaynağım İkinci babam, 24 yıllık menajerim İzzet Aral’ı kaybettik.. Beni bırakıp gitti.. Yapayalnız kaldım o benim o kadar çok şeyimdi ki.. Doyamadığım babam. Dert ortağım hayatımın enerjisi neşe kaynağımdı.. Bir yarım gitti artık kolum kanadım gitti.. Ben şimdi kiminle uğraşıcam kiminle dans edicem yazlatı tatillere kiminle gidicem..? Söylesene niye yalnız bıraktın beni hani herkes gider sen kalırdın? Niye öksüz bıraktın beni? Niye sensiz bıraktın beni..? Ben şimdi napıcam İzzet Bey sensiz napıcam?”