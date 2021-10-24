Seren Serengil’den Sert Açıklama: Zina Suç Olmalı!

Serengil, zinanın suç olması gerektiğini düşünmesinin sebebini şu ifadelerle açıkladı, “Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması”.

Sunucu Seren Serengil, Yeşim Salkım’ın TGRT’de sunduğu Şeffaf Masa isimli programına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu. Serengil’in zinayla ilgili sözleri ise sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.

“Ailem yıkıldı”

Evli adamlarla birlikte olan kadınlara gösterdiği sert tepkilerle bildiğimiz Seren Serengil, “Zina yeniden suç olmalı” dedi. Açıklamasının devamında “Bunun bu kadar karşısında durma sebebim kendi ailemin yıkılması” ifadesini kullandı. Serengil’in söylediklerini onaylayan Yeşim Salkım, ahlaki bir deformasyon olduğunu söyledi.

Serengil’in yorumu sosyal medyada topa tutuldu. Takipçiler Serengil’e, “Sen ahlak bekçisi misin?” diyerek sitem ettiler.