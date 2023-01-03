Kadir Doğulu ve Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk’ün birliktelik yaşadığı iddiası çok konuşulmuştu. İddiaları “Bu haberi bana değil yapana sorun” açıklamasıyla yalanlayan çift, şimdilerde Star TV’nin başarılı işlerinden Gecenin Ucunda dizisinde partner olarak oynuyor. Seren Serengil ise sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programında iddialarla ilgili “Kadir’in adının çıktığı kızla konuştum. Neslihan, ilişkilerini öğrenmiş ve büyük olaylar çıkmış. Kadir şu an Serra ile asla görüşmüyormuş. Sanırım Neslihan yasaklamış” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Seren Serengil’in geçtiğimiz günlerde ise Neslihan Atagül‘ün sosyal medya paylaşımının altına “Neslihan sen çok özel bir kızsın nolur” yazdığı gözlerden kaçmadı.

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