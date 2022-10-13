Seren Serengil, Hadise’nin, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü sebebiyle gerçekleşen ‘Kız çocukları dünyayı değiştirir’ başlıklı konferansta yaptığı açıklamalarıyla ilgili olay yaratacak bir yorumda bulundu. Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise, konuşmasında “Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence” ifadelerini kullandı.

Hadise’nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düştü. Daha önce de onlarca kez Hadise’nin Ebru Gündeş’in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını öne süren Serengil “Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş’in evine gidip orada Gündeş’in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…” dedi.

Olay metres göndermesi

Arto ise “Annesi zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum” şeklinde konuştu.

Seren Serengil ise “Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş’in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş yakınlarına ‘Benim evime geldi çocuğumu sevdi’ diyor” diyerek çarpıcı bir yorumda bulundu.