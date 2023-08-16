Ünlü sunucu Seren Serengil, önceki gün sevgilisi Mustafa Tohma ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Kilo vermek için mide küçültme operasyonu olan fakat sonrasında Dumping Sendromu’na yakalanarak bu hastalıkla mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde yeniden hastaneye kaldırılan Seren Serengil, “Her yemekten sonra fenalaşıyorum. Teknede biraz fazla kötü oldum. Endoskopi oldum. Şu an iyiyim. Ameliyat olduğum için pişmanım. Hayat kalitem düzelmedi. 150 kilo olan birine yapılması gereken ameliyat yapılmış bana… Doktora dava açıldı. Önemli olan dava değil, sağlığım eskisi gibi değil. Yemekten sonra 40 dakika yatıyorum. İki lokma yiyip masadan kalkıyorum. Biraz fazla yiyince dünyam kararıyor. Hamur ve peyniri sevmeme rağmen yiyemiyorum. Yemek yemezsem sağlıklıyım. Acil bir durumum yok hayat devam ediyor” şeklinde konuştu.

Alışverş yaptığı mağazadan ayrılan ünlü isim, “Lüks mağazadan çıkan Serengil, “Blazer ceket aldım. Artık kışlık alışveriş yapıyorum. Ben masrafları kısmıyorum. Kısmak isteyenler kendi seçtikleri yolda gidiyorlar, üzülmüyorum. Kendi düşen ağlamaz” dedi. Öte yandan ekrana döneceğini de belirten Serengil, “Magazin olmayacak” dedi.