Geçtiğimiz nisan ayında İstanbul’daki bir konserinde imam hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen, Beyaz TV’deki ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları için tedbir talep etti.

Gülşen, ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli televizyon programında kendisini hedef göstererek psikolojik baskı uyguladıkları ve hakaret ettikleri iddiasıyla sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında tedbir talep etti. Talep sonrası mahkeme, üç sunucu için Gülşen hakkında 1 ay süreyle konuşma yasağına hükmetti.

Tedbir kararı kaldırıldı

Mahkeme kararına itiraz eden Seren Serengil, tedbir kararının mahkeme tarafından kaldırıldığını duyurdu. Serengil, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Usulsüz ve haksız bir şekilde alınan bu tedbir kararı bozulmuştur. Kendi açıklamasını konuştuğumuz için bizi hapse attırmak isteyen Gülşen, kibirli ve düşmanca davranışlarından umarım kurtulur. Biz sadece onun yaptıklarından bahsetmiştik. Suçsuz olduğu halde kimse bir insanın hapiste kalmasını istemez. Neticede avukatımın itirazı sonucu haklı bulundum. Bu karar bozuldu, darısı Gülşen’in başına…” ifadelerini kullandı.

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