Hayvansever duruşuyla tanınan Seren Serengil bir süredir rahatsız olan köpeğini ameliyat ettirdi. Tedavi sonrasında sosyal medya hesabından masrafların faturasını paylaşan Serengil ödediği ücrete sitem etti.

Köpeklerinin aylık masrafının 30 bin TL olduğunu söyleyen Seren Serengil, yaptığı paylaşımla veteriner ücretlerine tepki gösterdi. Ünlü isim ”Noynoy’un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL’yi buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?” ifadelerini kullandı.

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