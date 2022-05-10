Sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, iki gündür yorumculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılmıyor. Serengil’in özel hayatında yaşadığı zor günler nedeniyle programa katılamadığı iddia edildi.

Seren Serengil ile 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ve zor günlerinde yanından bulunun Mustafa Rahman Tohma hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Tohma’nın, Seren Serengil’i aldattığı öne sürüldü.

“İçime bir kurt düştü”

Bu iddia sonrası Seren Serengil, sosyal medya hesabından bomba bir itirafta bulundu. Serengil, “İçime bir kurt düştü. Dua et uydurmuş olsunlar! İyiyim hoşum ama aldatılırsam iş çığrından çıkar. Yeri göğü inletirim, namımı duyarlar” diyerek sevgilisi tarafından aldatıldığını ima etti.

Seren Serengil’in şok eden açıklaması sonrası gözler Mustafa Rahman Tohma’ya çevrildi.