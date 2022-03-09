Şarkıcı Yaşar İpek’in eski eşi Seren Serengil’i hakaret ve tehdit etmesine yönelik 4 yıla kadar hapis ile yargılandığı dava devam ediyor. Savunma yapan Yaşar İpek, “Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım” dedi. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi. Öte yandan, Can Tanrıyar hakkında “Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik” şeklinde paylaşım yapan Seren Serengil’in yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Yaşar İpek katılırken, Seren Serengil katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduklarını söyleyen Yaşar İpek savunmasında şu ifadeleri kullandı:

“Takıntılı ve hasta bir insan benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından küfretti. Kendilerini yerlerden yerlere attılar. Ben olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu’nun evinin önüne gittim. Seren o evde yoktu. Zaten onunla konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde silah yoktu. Gitmeden önce Bakırköy İlçe Müdürü Cihat müdürü aradım. Seyhan Soylu’ya ‘gel bakalım konuşalım ölmüş babamla derdin ne’ dedim. Anneme de önceden hakaret etmişti. Seyhan Soylu pencereden imdat diye bağırdı. Polisler geldi. Zaten onları ben aramıştım. Hakaret ve tehdit içeren sözler söylemedim. Zaten konu Seren değildi. Karakola gittik. Müdür buna kızdı ‘niye sataşıyorsun’ dedi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yemin ederim başkası katil olarak gelirdi karşınıza bunlar öyle insanlar”

Beraatını istiyorum

Sanık avukatı Pınar Kaya ise “Seren Serengil’in olayla hiçbir ilgisi yoktur. Olaya tanık olmamasına rağmen Seyhan Soylu tarafından kendisine verilen ifadeleri alarak savcılığa şikayette bulunmuştur. Müvekkilimin beraatını istiyorum” dedi.

Mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Seren Serengil’e bir dava daha: can tanrıyar’a hakaretten hapis talebi

Öte yandan, sosyal medya hesabından Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkanı Can Tanrıyar hakkında “Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik” şeklinde paylaşım yapan Seren Serengil’in yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Milliyet’ten Damla Güler’in haberine göre, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya, Can Tanrıyar ve Seren Serengil katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Duruşma savcısı, Seren Serengil’in, Can Tanrıyar’a yönelik farklı zamanda söylediği “Manyak” ve “Tımarhanelik” sözlerinin ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını belirtti.

Suçun yasal unsurlarının oluştuğunu belirten duruşma savcısı, sanık Seren Serengil’in ‘hakaret’ suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaanın ardından sanık avukatına son savunma için süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.