Dumping sendromuyla mücadele eden Seren Serengil, tekrar hastaneye kaldırıldı. Serengil, “Aman, sakın bağırsaklarınıza dokunmayın… Özenmeyin, ben hâlâ çekiyorum. Arıza kalıyor… Balık etli olmak çok daha güzel” dedi

Yeniden hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyuran Serengil, yaşadığı süreci anlattı. Serengil, “Sizlerle niye bu hastane günlüklerini paylaşıyorum biliyor musunuz? Asla obez değilseniz zayıflama ameliyatlarında yaptırmayın. Mide küçülmeye bir sorun olmadı fakat sonradan yaptırdığım gastrit bypass beni 43 kiloya kadar düşürdü. Her yemek sonrası fenalaştım. Safra kesem alındı. Böbrekte taş oldu. Karaciğer için siroz dendi, çoklu organ yetmezliğine gidiyordum. Neyse ki geri dönüşüm ameliyatı oldum. Yüzde elli şans verdi doktor; yaşar, yaşamaz… Ameliyattan sonra kilo aldım. Toparladım biraz ama her yemekten sonraki fenalaşma hissim maalesef geçmedi” yazdı.