Geçtiğimiz günlerde ‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programın açılışı sırasında Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali arasında küçük çaplı bir tartışma yaşanmıştı. İlerleyen dakikalarda ise çenesi kilitlenen Serengil, hızla hastaneye götürülmüştü.

Ünlü sunucu bugün bir kez daha canlı yayını terk etmesiyle adından söz ettirdi. İzleyicilerin ne olduğunu anlamadan gözyaşlarına boğulan Serengil, tekrardan hastaneye kaldırıldı.

Seren Serengil’in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafta “Sabah gayet iyiydi işine gitti ama yine ne olduysa tansiyonu 18.10 ve şu an şuuru bulanık. Bir ayda 3. kez hastanelik oldu. Kendine gelince ne olduğunu öğreneceğim” notunu düştü.